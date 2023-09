Le beau temps booste la fréquentation de touristes pour septembre en Alsace

C'est l'été indien en ce moment en Alsace. Les températures sont élevées, 29 degrés à Riquewihr par exemple pour ce mardi 5 septembre. Les rues du village viticole étaient encore très fournies en cette période d'arrière-saison.

Les retraités prennent la place des actifs

On croise beaucoup de retraités qui viennent profiter des richesses gastronomiques de l'Alsace, ils viennent admirer aussi les petits villages viticoles. "Le mois de septembre, c'est le mois des retraités. On laisse les actifs pour les mois de juillet et d'août et nous on arrive ! " explique Philippe qui vient des Pays de Loire.

Les rues de Riquewihr © Radio France - Guillaume Chhum

Philippe est venu avec un petit groupe qui a l'habitude de venir en Alsace. " Super l'Alsace, on mange bien, on boit bien, on vit ! C'est une vie royale ! ", s'exclame Marie.

Ces retraités ont aussi croisé des vendangeurs dans les vignes, puisque c'est la pleine saison des vendanges. " On les a regardé, on les a encouragé, mais on préfère déguster," ajoute Marie.

Toujours une belle arrière-saison en Alsace

Ce mardi midi, les restaurants de Riquewihr ont été pris d'assaut. Difficile de trouver une place. " Je préfère la clientèle de retraités, ils prennent leur temps, ils achètent aussi souvent de belles choses," confie Christian, dans sa boutique de souvenirs.

Du monde dans les restaurants pour ce mardi midi © Radio France - Guillaume Chhum

Si il y a du beau temps, l'arrière-saison en Alsace reste propice au tourisme, surtout au mois de septembre, avec les retraités.