Beauval, Saint-Aignan-sur-Cher, France

Il s'est fait prier. Le public pourra venir découvrir Yuang Meng, le bébé panda du zoo de Beauval ce samedi à partir de 10h. On pourra le voir en loge intérieure, aux côtés de sa mère, Huan Huan. "Il sera visible à travers les grandes baies vitrées, en surplomb de l'enclos", explique l'équipe du parc.

C'est la famille Delors qui accueillera les premiers visiteurs sous le porche chinois et les accompagnera devant la loge du bébé panda.

Cinq mois et 11 kilos

Le bébé le plus médiatisé de France a cinq mois et pèse désormais 11 kilos. Désormais il court pour découvrir son environnement. Les phases de jeu seul ou avec sa mère sont de plus en plus fréquentes. Ce qui l'amuse le plus, c'est de jouer avec des branches de bambou. Ses soigneurs lui ont même fabriqué un jeu avec des cordages qu'il peut mordiller, secouer, ou tirer.

Il a fait d'énormes progrès depuis sa naissance en août dernier. Il pesait alors seulement 142 grammes.