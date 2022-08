Le "Bedous Day", la promesse non tenue des Américains

Le village de Bedous en Vallée d'Aspe était en fête ce 4 août. Le drapeau de la ville de Saint-Louis du Missouri flottait sur la mairie avec le soir un concert du groupe "South 61" en hommage à Pierre Laclède. Ce Béarnais, né à Bedous en 1729 a laissé son nom dans l'Histoire. Il est parti pour la Nouvelle Orléans, a fait le commerce de fourrures avec les Indiens et surtout, il est devenu l'un des fondateurs de la ville de Saint-Louis sur le Mississipi. Chaque année, on nous raconte que la ville de Saint-Louis, célèbre le 4 août le "Bedous Day". Une journée en hommage à son père fondateur. Mais, est-ce bien le cas ?

La proclamation du Maire de Saint-Louis instituant le "Bedous Day" © Radio France - Sophie Peyridieux

L'affaire remonte à 2014. Pour le 250e anniversaire de la création de la ville de Saint-Louis, une délégation américaine était venue à Bedous et avait fait une promesse. Le maire Henri Belgarde avait reçu une "proclamation" qui trône toujours dans la salle du conseil à Bedous. Elle est signée par son homologue américain et elle proclame la date du 4 août comme le "Bedous Day" dans la Ville de Saint-Louis. Reine Nouqueret, la présidente des Amis de Pierre Laclède à Bedous se souvient encore de ce moment émouvant. "Eux doivent mettre le drapeau de Bedous et nous le drapeau de Saint Louis", explique-t-elle. Mais faute de n'avoir jamais pu se rendre à Saint-Louis, la présidente de l'association Aspoise concède : "Nous sommes contents de le faire mais nous ne savons pas si là-bas, il se passe quelque chose."

Le Bedous Day serait-il un coup de bluff des Américains ?

Et en effet, nulle part on ne trouve trace d'un "Bedous Day" qui serait célébré par les Américains. Sans craindre un incident diplomatique, nous pouvons affirmer que la promesse du maire de Saint-Louis ne semble pas avoir été suivie d'effet. Pas de cérémonie, pas de festivités. Aucune référence à cet évènement sur le site de la Ville. Rien non plus dans les journaux de Saint-Louis. Les habitants de la ville au bord du Mississipi que nous avons pu joindre ne connaissent pas de "Bedous Day".

Nous avons fini par poser la question au très renommé Missouri History Museum de Saint-Louis qui nous a répondu par écrit : "Nos historiens n'ont jamais entendu parler d'un "Bedous Day". Nous parlons très largement de Pierre Laclède dans notre musée, de nombreuses rues et entreprises portent le nom de Laclède mais pour autant que nous sachions, il n'y a pas de Bedous Day" et d'ajouter pour conclure : "Peut-être devrions nous commencer à célébrer un "Bedous Day" à l'avenir". Le lien étroit dont rêvait Bedous avec Saint-Louis reste donc à construire. En Béarn, on ne regrettera pas cette occasion de célébrer un ancêtre qui s'est fait connaître Outre-Atlantique mais le rayonnement de Bedous n'est assurément pas aussi international qu'on avait pu l'imaginer.