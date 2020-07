Le beffroi de Béthune a perdu son dragon!

Le vaste chantier de rénovation du beffroi de Béthune aurait dû commencer début avril mais il a été retardé en raison de la crise sanitaire. Mais il a connu ce mercredi une étape très symbolique: la dépose de la girouette qui se trouvait à son sommet, qui est en réalité un dragon d'une trentaine de kilos. Ce dragon en cuivre était devenu vert en raison de la rouille et troué d'impacts de balles! Il va donc être restauré par l'entreprise Battais, située à Haubourdin. "On va d'abord reboucher les trous, c'est à dire marteler le métal pour le remettre à sa place, puis on va le nettoyer, retirer toute la rouille, il va retrouver sa couleur cuivre et on va ensuite le recouvrir d'une feuille d'or", explique Patrice Boiteau, en charge de cette restauration. Le roulement à billes au niveau du socle va lui aussi être restauré pour permettre au dragon de bouger de nouveau à la force du vent, ce qui n'était plus le cas.

Autres pièces emblématiques qui sont en train d'être retirées du beffroi: les 26 cloches qui composent l'un des deux carillons du beffroi, celui qui se trouve juste en dessous du dragon. La plus lourde pèse 200 kilos! Ce carillon sert de décoration, c'est l'autre carillon qui fait résonner ses cloches dans toute la ville mais sa restauration restait nécessaire: "Les cloches se sont oxydées et ont subi la pollution, ce qui a créé une sorte de croûte, ce qui nuit à leur bonne sonorité. Elles vont donc être nettoyées et sablées, on va les faire toutes belles et elles seront reparties pour 100 ans!" détaille Claude Martel, de l'entreprise Paschal.

Les 26 cloches étaient recouvertes d'une sorte de croûte due à l'oxydation et à la pollution © Radio France - Odile Senellart

Ces restaurations s'inscrivent dans le cadre bien plus large de la rénovation de l'ensemble du Beffroi, construit en 1388. "Il y avait un travail de fond à réaliser, nous avions quelques fissures et également beaucoup d'entrées de pigeons, ce qui occasionnaient des désagréments pour les visites, des salissures mais aussi des dégradations", explique Maryse Bertoux, adjointe à la culture et au patrimoine à la ville de Béthune, "il y avait beaucoup à faire également sur le campanile et les ardoises". En 2016, une ardoise était tombée au sol à la veille de l'ouverture du marché de Noël, il avait donc fallu emmailloter une partie de l'édifice en urgence. Les ardoises vont donc elles aussi être restaurées tout comme l'horloge du beffroi. Et des travaux de maçonnerie vont être menés.

Les ardoises du campanile vont être restaurées: l'une d'elles était tombée juste avant le marché de Noël sans faire de blessé © Radio France - Odile Senellart

Bref, un vaste chantier qui devrait durer plus d'un an encore. Montant 940.000 euros hors taxes, dont 137.000 financés par le Loto du Patrimoine incarné par Stéphane Bern. Le beffroi de Béthune est classé Monument Historique. Il faut aussi partie de l'ensemble des beffrois du Nord classés au patrimoine de l'Unesco. Les travaux devraient durer un peu plus d'un an. A la réouverture, il sera de nouveau possible de monter jusqu'en haut du beffroi grâce aux visites organisées par l'office de tourisme de Béthune.