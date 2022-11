Le Belem fait son grand retour à Nantes après deux ans d'absence

Cela fait deux ans qu'il n'avait plus accosté à Nantes, mais il est de retour ! Le Belem, ce célèbre voilier construit aux Chantiers Navals à la fin du XIXème siècle, en 1896 exactement, fait escale sur le ponton du même nom du 11 au 20 novembre 2022, au Quai de la Fosse à Nantes. Et de nombreux Nantais avaient hâte de le revoir, jusqu'à s'inscrire pour le visiter dès le premier jour, ce vendredi 11 novembre.

Deux ans d'absence

L'appareil photo est de sortie, pour immortaliser le mythique trois-mâts. Marie-Andrée vient du Morbihan, elle regarde les voiles avec un grand sourire. "Je suis impatiente de visiter ce voilier, j'en ai beaucoup entendu parler, confie-t-elle. Et j'avais l'opportunité de venir ces jours-ci sur Nantes. C'est une monument à voir et qui parle de notre histoire maritime."

C'est le deuxième plus grand voilier de France, derrière le Duchesse-Anne. © Radio France - Léonie Cornet

Plus loin dans la file, il y en a un autre qui trépigne d'impatience, c'est Titouan, 5 ans. "J'aime bien les bateaux !" souffle-t-il en regardant les voiles. Il est avec son père Guillaume, son frère Gabin et sa mère Stéphanie. "Nous sommes nantais depuis des années. On a entendu parler du Belem, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de le visiter. On a décidé d'emmener les enfants, et avec ce temps magnifique, c'est l'occasion ! C'est comme si on prolongeaient les vacances."

Des vacances prolongées donc, et pour certains une découverte de la navigation. Michel, retraité bénévole, tient le guichet. "Je viens de Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Je suis venu pour les trois jours de visite en ce long week-end. Le Belem, c'est important ici à Nantes."

Un navire qui a eu "plusieurs vies"

C'est le deuxième plus grand voilier de France après le Duchesse-Anne, et il a été classé monument historique en 1984. Michel, qui tient l'accueil, est passionné de navigation. Il connait l'histoire du Belem par cœur. "Il a eu plusieurs vies, explique-t-il, c'était d'abord un bateau de commerce pour le transport de fèves de cacao, par exemple. Ensuite, il a été vendu en Angleterre, où il a servi de yacht de luxe de 1914 à 1951. Il a fait le tour du monde, du canal de Suez en passant par le canal du Panama. Il a ensuite servi de navire école, pour de petits orphelins de la marine italienne. Finalement, il a été racheté en 1979 par les Français, et en l'occurrence la Caisse d'Epargne, qui est un important mécène depuis le début."

C'était complet ce vendredi pour les visites, et ça l'est aussi ce samedi. Mais il reste des places dimanche 13 novembre. L'entrée coûte huit euros pour les adultes et quatre euros pour les enfants à partir de 6 ans.