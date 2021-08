Le Belem, mythique navire trois mâts du 19e siècle, à Tarnos ce vendredi

Le Belem sera de passage à Tarnos (Landes) ce week-end ! Le navire trois mâts construit à Nantes en 1896 et classé monument historique depuis 1984, fait à nouveau escale au port de Bayonne pour un ravitaillement. Vous aurez la possibilité d'admirer ses 22 voiles (carrées, focs, brigantine, flèche et voile d’étai), son grand mât de 34 mètres et sa mythique coque acier depuis le quai, jusqu'à ce dimanche matin.

Navire marchand, yacht de luxe, navire école

L'occasion d'embarquer, depuis la terre, pour un voyage imaginaire "majestueux" à travers "le monde des pirates et des corsaires", garantit la déléguée générale de la Fondation Belem, Christelle de Larauze. À travers ses allers-retours avec le Brésil, à la fin du 19e siècle, lorsque le Belem était un navire marchand qui transportait des fèves de cacao. Puis de plonger dans l'univers royal du duc de Westminster, qui le rachète en 1914 et le transforme en yacht de luxe, dont témoignent encore aujourd'hui ses boiseries. Le Belem parcourt ensuite le monde avec à son bord le brasseur Guinness et sa famille. Avant d'être racheté par un capitaine d'industrie italien, qui en fait un navire école pendant plus de 15 ans. Le Belem, en vente, finit abandonné dans le port de Venise jusqu'à ce qu'en 1979, par hasard, un médecin français le découvre. Il plaide pour que ce "dernier survivant de sa génération" soit sauvé, la Caisse d'Epargne le rachète, crée la Fondation Belem et le restaure.

Naviguer "comme au 19e siècle"

Aujourd'hui le Belem est destiné au tourisme. Vous pouvez réserver un séjour à bord pour apprendre, auprès de 16 marins professionnels qui composent l'équipage, à naviguer "comme au 19e siècle", c'est à dire à la force des bras. Un mois par an, en octobre, le navire accueille également l'école des mousses de la marine.

Ce week-end, à cause de l'épidémie de coronavirus, il ne sera pas possible de visiter l'embarcation. Il faudra attendre le retour du Belem l'année prochaine pour admirer de l'intérieur le monument et ses 1 200 m² de voilure.