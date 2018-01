De la mi-janvier au début du mois de mai, un réaménagement des voies d’accès et une revalorisation du monument vont être réalisés. Le site sera ainsi inaccessible. Un coup de jeune pour ce lieu touristique, qui constitue un véritable atout pour les Communauté de communes.

Pré-en-Pail, France

C’est le point culminant de l’Ouest de la France. Le belvédère de Pré-en-Pail-Saint-Samson, situé au sommet du Mont des Avaloirs, va être inaccessible au public à partir de la mi-janvier. Les travaux devraient se terminer au début du mois de mai, pour l’Ascension.

La tour inaugurée en 1994 ne va pas être touchée. Les travaux de réaménagement vont se concentrer sur l’ensemble de la voie d’accès, qui va être « reconfigurée pour en faire un lieu agréable, esthétique », indique Daniel Lenoir, maire de Villaines-la-Juhel et président de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs.

Il rajoute : « Ce réaménagement va ainsi permettre aux touristes et visiteurs locaux de pouvoir y passer un bon moment, mais aussi de découvrir ce qu’est notre territoire, puisqu’il y aura, à proximité du belvédère, des informations touristiques et des informations sur le territoire de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs, mais aussi de la Mayenne. » Les alentours du monument seront dégagés, des tables de piques niques installées, ainsi que deux cabanons au pied de la tour : un sanitaire et un espace d’exposition.

Un atout pour la Communauté de communes

« C’est véritablement pour nous le lieu le plus emblématique du territoire », précise Daniel Lenoir.

Le belvédère reçoit de nombreuses visites chaque année, « avec parfois plus de 500 personnes dans la journée », selon le maire. « C’est un lieu qui nous permet de nous distinguer et nous valorise sur le plan touristique. C’est également un point d’entrée sur le département de la Mayenne, avec la Nationale 12 qui passe à proximité. »

Le belvédère constitue une vitrine des autres atouts que possède le territoire. La tour de 18 mètres est située au sommet du Mont des Avaloirs, qui lui culmine à 417 mètres de hauteur. Le visiteur peut ainsi profiter d’une vision 360° à 60 kilomètres à la ronde une fois au sommet.

La légende dit qu’on verrait le Mont-Saint-Michel du haut du belvédère, par temps clair et grâce à des jumelles… Une information que n’a pas confirmée Daniel Lenoir.