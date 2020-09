Le berceau des macarons de Nancy accueille le public pour les Journées du Patrimoine

A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, la famille de confiseurs-biscuitiers Lefèvre-Lemoine invite le public à découvrir les 19 et 20 septembre à Nancy les fours des Sœurs Macarons dans un immeuble du 18è siècle. C'est le berceau des fameux macarons de Nancy.

Thierry-Laurent Lefèvre-Lemoine, devant le four historique des macarons de Nancy

C'est l'un des emblèmes gustatifs de Nancy avec la bergamotte : le macaron. Si vous avez envie de découvrir le berceau de cette gourmandise aux amandes, rendez-vous ce samedi et ce dimanche au 10 rue des Sœurs Macaron à Nancy. Un lieu qui ouvre ses portes pour la deuxième fois à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine.

C'est là que se trouvent une cheminée monumentale et deux fours, l'un datant de la construction de l'immeuble en 1725, l'autre du 19è siècle. Un atelier, propriété aujourd'hui de la confiserie Lefèvre-Lemoine, créée en 1840.

Les boîtes de macarons du début du 20è siècle © Radio France - Isabelle Baudriller

"Les historiens du Service régional de l'Inventaire considèrent que le four que nous avons devant nous, celui qui date de la construction de l'immeuble par Jennesson en 1725, est le berceau des macarons de Nancy", explique Thierry-Laurent Lefèvre-Lemoine, arrière-arrière petit-fils du fondateur. "C'est un patrimoine qui a toujours été, à moi et à mes parents - qui travaillent avec moi - au cœur de nos préoccupations. Déjà, ma grand-mère Georgette Lefèvre trouvait que c'étaient des éléments du patrimoine qui ne pouvaient disparaître et dont il fallait prendre soin".

Le 10 rue des Sœurs Macarons à Nancy, dans le prolongement de la rue de la Hache © Radio France - Isabelle Baudriller

Les deux fours et la cheminée sont inscrits à l'inventaire des Monuments Historiques depuis 1983.