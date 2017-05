Le berrichon Michel Denisot envoyé spécial de luxe sur la Croisette pour le Festival de Cannes

C'est le retour du journal du Festival de Canal + en direct de Cannes. La chaîne cryptée met en place un gros dispositif pour couvrir la 70ème édition du Festival international du film.

Les nostalgiques vont pouvoir se consoler, Canal + est de retour en grande pompe sur la Croisette. La chaîne télévisée propose deux heures de quotidienne en clair dès ce mercredi soir pour couvrir le 70 ème Festival de Cannes qui se tient du 17 au 28 mai.

A partir de 18h40 tous les soirs les téléspectateurs pourront découvrir l'histoire du Festival, suivra l'incontournable et mythique montée des marches, ainsi que "Canal+ de Cannes", une émission de direct animée par Laurent Weil et Laurie Cholewa. Le tandem recevra stars et professionnels du cinéma pendant toute la quinzaine. Pour clore le spectacle Michel Denisot préparera chaque jour "le journal du Festival". Sans oublier nos célèbres Guignols et bien sûr Catherine et Liliane, le couple de stars de loin le plus hype de la Croisette.

L'animateur de télévision présentera tous les soirs à partir de 20h25 un résumé de l'actualité de la journée et des interviews. Pendant 25 mn, Michel Denisot va nous raconter sa journée cannoise : " la montée des marches, les conférences de presse, les interviews de stars, les séances photos, et les coulisses du Palais des festivals." Michel Denisot nous confiait sur France Bleu Berry ce mardi matin à 7 h 45 que " C'est vivre avec moi ce qui est à vivre à Cannes et j'ai la chance de vivre tout ce qu'il y a de meilleur" le visible comme l'invisible rajoute t'il.

Michel Denisot avait déjà tenté l'expérience en 2016, alors que le Grand Journal n'avait pas pu installer son plateau sur la croisette pour des raisons économiques. Contrairement à cette édition 2017, La Quotidienne du Festival 2016 était « cryptée aux alentours de 22h30 mais cinq minutes (étaient) proposées en clair après Le Grand Journal. Puis elle (était) rediffusée le lendemain à 18h30 en clair.»