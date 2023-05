Le biathlète Martin Fourcade prépare un spectacle seul-en-scène et annonce des dates partout en France

Le quintuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade va monter en solo sur les planches pour un spectacle dans lequel il "retrace son parcours de sportif de très haut niveau à travers récits intimes et confessions sur les coulisses de la compétition" à partir de l'automne prochain, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué, lors de l'annonce de la programmation de la MC2, la maison de la culture de Grenoble.

Sa carrière, ses joies, ses peines, ses premiers pas sur les skis

Dans un spectacle seul-en-scène intitulé "Hors piste", Martin Fourcade, âgé aujourd'hui de 34 ans, et qui a mis un terme à sa carrière sportive il y a trois ans, "relate sa carrière avec ses joies et ses peines, de ses Pyrénées natales, et ses premiers pas sur les skis en compagnie de son grand frère Simon , à la consécration olympique", décrit le communiqué, en promettant "un moment intime et intense".

L'ancien biathlète se produira pour la première fois les 18 et 19 octobre à Grenoble, à la Maison de la Culture (MC2), qui produit son spectacle. Quinze dates à travers la France sont prévues jusqu'en mars 2024, dont deux à Paris, les 9 et 10 novembre, au Théâtre du Rond-Point.

Fourcade coécrit le texte de ce spectacle avec Sébastien Deurdilly et travaille également en collaboration avec Parelle Gervasoni pour la dramaturgie et Matthieu Cruciani pour la mise en scène, précise le communiqué.

Onze fois sacré champion du monde en individuel et sept fois vainqueur du gros globe de cristal qui récompense le meilleur biathlète de l'hiver, Fourcade est notamment devenu membre de la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO) et président de la Commission des athlètes de Paris-202 4 depuis la fin de sa carrière sportive en 2020.

Les dates annoncées en 2023 et 2024

18 et 19 octobre 2023 à la MC2 à Grenoble

à la MC2 à Grenoble 9 et 10 novembre 2023 au Théâtre du Rond-Point, Paris

au Théâtre du Rond-Point, Paris 14 novembre 2023 à Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux

à Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux 22 et 23 novembre 2023 au théâtre des Célestins, Lyon

au théâtre des Célestins, Lyon 11 et 12 janvier 2024 à Bonlieu, Scène nationale d’Annecy

à Bonlieu, Scène nationale d’Annecy 23 janvier 2024 au Palais des congrès de Perpignan

au Palais des congrès de Perpignan 27 janvier 2024 au Grand Théâtre d’Aix-en-Provence

au Grand Théâtre d’Aix-en-Provence 6 et 7 févier 2024 à Malraux, Scène nationale de Chambéry

à Malraux, Scène nationale de Chambéry 14 mars 2024 à la Comédie de Colmar, Centre dramatique national Grand Est Alsace

à la Comédie de Colmar, Centre dramatique national Grand Est Alsace 22 mars 2024 à OARA – MÉCA Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux

Les billetteries ouvriront prochainement. Durée estimée : 1h15. Jeu sur scène : Martin Fourcade. Mise en scène : Matthieu Cruciani. Texte : Martin Fourcade et Sébastien Deurdilly. Dramaturgie : Parelle Gervasoni. Scénographie : Nicolas Marie. Lumière : Anne Vaglio. Son : Sylvain Jacques. Production : MC2 Maison de la Culture de Grenoble, scène nationale. Coproduction : Comédie de Colmar, centre dramatique national Grand Est Alsace.

