VIDÉO - Le biathlète Martin Fourcade publie son premier livre, "j'y ai mis tout mon cœur"

Martin Fourcade sort son premier livre ce mercredi 8 novembre : “Martin Fourcade, mon rêve d’or et de neige”. À quelques mois des Jeux Olympiques de PyeongChang 2018, nous avons profité de cette occasion pour poser quelques questions au double champion olympique de biathlon. Entretien.

Ce livre, Martin Fourcade travaille dessus depuis plus de sept ans. Nous l'avons rencontré lors de l'inauguration de la vitrine -agrandie- contenant l'ensemble de ses trophées, au siège de son équipementier, Rossignol, à Moirans, en Isère. Le double champion olympique de biathlon prend quelques minutes pour parler de son ouvrage, “Martin Fourcade, mon rêve d’or et de neige”, qui sort chez Hachette Marabout le mercredi 8 novembre. "Ça été un projet passionnant que j'ai commencé lors des Jeux Olympiques de Vancouver" (en 2010 NDLR) explique calmement Martin Fourcade.

Saison après saison

"C'était, chaque année, l'occasion de poser sur le papier les choses qui m'avaient marqué la saison précédente, d'arriver à extérioriser les choses qui étaient un peu bloquées au fond de moi" poursuit-il, "Finalement, j'ai commencé comme ça. Écrivant chapitre après chapitre, saison après saison. L'an passé, je me suis dit : pour quoi ne pas en faire en tout ? J'ai eu la chance qu'Hachette Marabout m'accompagne dans mon aventure. J'espère que le résultat final sera intéressant. J'y ai mis énormément d'énergie."

C'est un projet à long terme. C'est pas quelques phrases confiées à un journaliste qui retranscrit mes propos. C'est le plus profond de ma pensée depuis dix ans"

Car le champion insiste, "c'est un projet à long terme. C'est pas quelques phrases confiées à un journaliste qui, ensuite, retranscrit mes propos. C'est le plus profond de ma pensée depuis dix ans, ce que j'écrivais tous les ans en partant en vacances. Donc j'espère que ça fera quelque chose d'intéressant. En tout cas, moi j'y ai mis tout mon cœur".

L'occasion de se raconter différemment

Martin Fourcade poursuit dans un sourire, _"on peut se dire, écrire une autobiographie à trente ans, ça a un côté un peu mégalo. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je l'ai vu comme l'envie de partager cette histoire avec tous les gens qui la vivent et qui la partagent avec moi depuis toutes ces années. C'était l'occasion de me raconter aussi différemment que ce qu'on peut faire dans une interview. C'est sans doute un peu plus réfléchi, un peu plus profond, un peu plus pudique aussi" raconte-t-il. Avant de conclure "J'ai adoré cette expérience, d'un point de vue personnel, pour l'introspection; d'un point de vue professionnel aussi"._

↓ “Martin Fourcade, mon rêve d’or et de neige”, aux éditions Hachette Marabout ↓