"Le bien-être animal est la priorité" pour le président de l'Association française des parcs zoologiques réunie à Amiens

Amiens

Une réunion qui rassemble la quasi-totalité des 95 directeurs de zoos français. Elle a lieu en ce moment à Amiens. Des structures qui se portent bien : les zoos ont accueilli 20 millions de visiteurs l'an dernier. Un chiffre qui progresse depuis quelques années. Peut-être grâce aux nombreuses émissions de télévision tournées dans des zoos. Rodolphe Delord, le président de l'association française des parcs zoologiques (qui est aussi le patron du zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher), évoque un besoin de retour à la nature des visiteurs pour expliquer ce succès grandissant : "Les gens ont besoin de se reconnecter au monde sauvage, de côtoyer la faune en danger. C'est l'occasion pour nous de _sensibiliser notre public à la conservation de la biodiversité et des espèces menacées pour mieux les protéger_."

Rodolphe Delord insiste aussi sur l'attention portée au bien-être des animaux dans les zoos : "Pour les parcs zoologiques, _le bien-être animal est la priorité. Nous travaillons avec des spécialistes, des biologistes et des vétérinaires pour améliorer en permanence les conditions d'habitat et de vie de nos animaux. Nous sommes de véritables conservatoires génétiques d'espèces et nous recréons des biotopes_ pour nos animaux afin qu'ils soient le plus heureux possible et pour leur éviter l'ennui. Je ne peux pas vous dire que 100% des parcs zoologiques sont parfaits. _Il y a malheureusement encore des zoos qui ne sont pas au niveau mais nous les aidons à évoluer_. Et notre but premier est d'élever le niveau des parcs zoologiques en France."

Rodolphe Delord est aussi revenu sur le projet de réaménagement du zoo d'Amiens qui accueillera bientôt des tigres et une savane africaine.

L'interview complète du président de l'Association française des parcs zoologiques est à réécouter ici.