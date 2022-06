Le Big Reggae Festival : une 25e édition anniversaire à Antibes

C'est le 4 juillet 2022 qu'a lieu la 25e édition du Big Reggae Festival d'Antibes. Créé en 1995 par Thierry Guidicelli, cet évènement a lieu à la Pinède Gould d'Antibes Juan-les-Pins. C'est aujourd'hui sa fille, Claire Guidicelli qui gère cet évènement depuis 2019. A noter qu'il s'agit du seul festival de Reggae des Alpes Maritimes.

C'est vraiment intergénérationnel, on a tous types d'âges, des plus jeunes aux plus âgés. C'est ça qui est beau, ça rassemble vraiment tout le monde.