C'est un rêve d'ado pour lui. François Lassort prendra le départ de la Route du Rhum le 4 novembre prochain au port de Saint-Malo. Pour sa deuxième traversée de l'Atlantique, il sera seul sur son voilier avec lequel il navigue déjà depuis trois ans et qu'il a baptisé "Bijouteries Lassort - Tonton Louis", du nom des bijouteries dont il est propriétaire et de l'un de ses sponsors : le restaurant Tonton Louis de La Rochelle. Un bateau long de 40 pieds soit 12 mètres 19 qui appartient à la catégorie classe 40, la plus représentée au départ de course. François Lassort vise le podium de la catégorie "vintage"dans laquelle il concourt également.

"C'est omniprésent dans ma tête"

A deux mois et demi du départ de la course, l'heure est aux derniers préparatifs pour le cinquantenaire. "Il reste un petit peu de budget à boucler, la préparation du bateau en termes mécaniques et l'organisation de la pharmacie et de la nourriture à l'intérieur à finir, ma préparation physique n'est pas terminée, c'est omniprésent dans ma tête". Ce que François Lassort redoute le plus en mer, c'est la solitude. Cependant il ne fera pas la route complètement seul puisqu'il embarque avec lui deux associations auxquelles il prévoit de reverser une partie de son budget de 100 000 euros : un Hôpital Pour les Enfants qui améliore le quotidien des enfants malades du CHU de Poitiers et les Bagouz' à Manon qui vend des bijoux pour soutenir la recherche sur les cancers chez l'enfant.