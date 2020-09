Le bilan de l'opération "Alerte rouge", des professionnels du spectacle et de l'évènementiel

Leur spécialité c'est le rassemblement. C'est la fête et la convivialité. Les professionnels de l'évènementiel tirent la sonnette d'alarme. A cause des mesures sanitaires liées au coronavirus, ils ne peuvent tout simplement plus travailler.