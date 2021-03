Le Biou d'Arbois ne sera pas le candidat de la France à l'Unesco...Roselyne Bachelot choisit la baguette

Jamais deux sans trois...le Biou n'a encore pas été sélectionné par la France pour être candidat à une inscription au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. En compétition avec la baguette de pain et les toits en zinc de Paris, c'est la première qui a été choisi.

La fête jurassienne du Biou d'Arbois ne sera pas la candidate de la Franche pour un classement au patrimoine immatériel de l'Unesco. Cette tradition qui consiste à fabriquer une grappe de raisin géante avant de la porter dans tout le centre-bourg et de la faire bénir à l'église était pourtant candidate pour la troisième fois. Mais la ministre de la culture a choisi la baguette de pain.

La ministre de la culture a tranché en faveur de la baguette

C'était la baguette, les toits en zinc de Paris ou le Biou, Roselyne Bachelot a tranché en faveur du pain. Alors, forcément, la maire d'Arbois, Valérie Depierre était déçue, mais elle ne compte pas abandonner : "on va continuer, persévérer pour que cette fête soit reconnue".

L'Unesco annoncera dans plus d'un an l'inscription ou non de la baguette au patrimoine immatériel.