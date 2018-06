Il remplace en lieu et place l’ancien établissement étoilé de Laure et Richard Toix. Une inauguration est prévue dès ce soir

Saint-Benoît, France

Fermé depuis le 17 février 2018, le restaurant étoilé du couple Toix avait trouvé des repreneurs un mois plus tard. C’est le duo Samuel Colin-Elodie Huet qui s'est lancé dans le défi. Ils ont choisi comme chef cuisinier Virgile Morceau, récompensé par le guide gastronomique Gault et Millau cette année. Leur objectif n'est pas de faire mieux que Richard Toix, mais de faire différemment. "On a pas du tout la prétention d'avoir une étoile, et de toute façon, ce n'est pas du tout la clientèle que l'on cible" affirme le chef, qui va se tourner plutôt vers "une cuisine bistronomique qui implique de travailler avec des produits de saison et des petits producteurs locaux."

Un "marché restaurant"

Le Bistro Saint-Benoît n'est pas seulement un restaurant. Il y a une cave à vins et à fromages, un comptoir où sont exposés différents types de bières et un stand à charcuterie. "C'est un marché-restaurant, en effet" répond fièrement Elodie Huet. Les clients pourront ainsi faire leurs emplettes, même si ils ne s'assoient pas à une table.

Ce concept, Elodie en rêve depuis longtemps. "Avec mon époux, nous connaissons bien Laure et Richard Toix. C'est un honneur et un privilège de reprendre leur établissement. Ce sont des gens que j'aime beaucoup. J'espère qu'ils reviendront voir ce qu'est devenu leur petit bébé !" déclare-t-elle, le sourire jusqu'aux oreilles.

Un cadre idyllique

Elodie est consciente que ce restaurant n'atteindra pas le niveau culinaire de ses prédécesseurs, mais compte bien attirer la clientèle du Poitou et d'ailleurs, en s'appuyant sur l'environnement féerique du restaurant. Une terrasse immense fait face à un jardin séparé en deux par une rivière. "C'est un endroit calme, où les gens pourront venir juste prendre un verre et déguster un plateau d'huîtres ou de fromages" explique la gérante. L'inauguration aura lieu ce soir, et le restaurant commencera à servir ses clients dès demain.