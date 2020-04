Le Blanc : le festival Chapitre Nature est annulé

C'est un rendez-vous immanquable des amoureux de littérature sur la science et la nature en Brenne et au delà : le festival Chapitre Nature est victime lui aussi des mesures liées à l'épidémie de coronavirus. Après avoir attendu le plus possible en espérant pourvoir le maintenir, l'organisation a finalement pris la décision d'annuler tout ce qui était prévu du 29 au 31 mai.

Peut-être un festival expérimental à l'automne

Il reste toutefois un mince espoir de ne pas avoir à attendre l'année prochaine précise le communiqué du festival : "nous sommes convenus de nous réunir de nouveau fin mai afin de réfléchir à une déclinaison du festival sur la période fin septembre - octobre, selon des modalités qui resteraient à définir et dans une perspective, peut-être opportune, d'expérimentation" précisent les organisateurs. Un sort que connaissent bon nombre d'événements en ce moment, toujours dans l'Indre l'édition 2020 de "Secrets de fabrique" est aussi victime de l'épidémie et tout ce qu'elle engendre.