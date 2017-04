Le blog à l'honneur à Saint-Malo, une autre façon de préparer son voyage

Qui n'a jamais consulté un blog de voyage avant de partir à l'étranger ? Saint-Malo accueille aujourd'hui et demain le salon des Blogueurs de voyage. 250 de ces blogueurs seront présents, ainsi que 85 professionnels du tourisme.

86% des voyageurs consultent un blog

Il existe plusieurs milliers de blogs francophones, des sites où des particuliers et des professionnels partagent leur passion. À la rubrique voyage, 86% des personnes qui ont voyagé ont consulté des blogs.

C'est ce qu'explique Xavier Berthier, l'organisateur du Salon des Blogueurs de voyage qui s'installe à Saint-Malo, après Cannes, Ajaccio et Bruxelles l'an dernier.

Le blog, complémentaire du guide

Le blog de voyage, où on partage les informations, le vécu, l'expérience d'un séjour, est plus éphémère que le guide. Pas concurrent, le blog est complémentaire. "On va y chercher l'inspiration", alors qu'avec le guide "on sait déjà où on va. On va y chercher des infos plus précises"."

Aujourd'hui, internet offre toute sorte de blogs de voyage, insolite, nature, en solo, en couple, en famille, sport, humanitaire, etc.

250 blogueurs présents

Pendant deux jours, blogueurs et professionnels du tourisme vont se rencontrer à travers 25 conférences, ateliers et tables rondes. pour aider ceux qui le veulent, à se professionnaliser.

Parmi les 250 blogueurs présents, on trouve à la fois des amateurs passionnés et aussi des professionnels ou semi-professionnels, qui sont "de plus en plus nombreux". Ils font vivre leur blog via la publicité ou la promotion ponctuelle d'un événement ou d'une destination.

Au Centre d’exposition Quai de Saint-Malo, Quai Duguay-Trouin

55 destinations et 38 marques

Ce salon est un événement privé, destiné à ceux qui possèdent un blog de voyage. Au delà de la rencontre et du partage entre eux, c'est aussi l'occasion d'échanger avec des professionnels du secteur. Une soixantaine de destinations (françaises et étrangères) et une quarantaine de marques seront représentées.