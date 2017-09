VIDÉO - Le Bol d’Or : trois jours et trois épreuves pour les passionnés de moto

La 81e édition du Bol d’Or ouvre ses portes du 15 au 17 septembre 2017 sur le circuit Paul Ricard du Castellet (Var), le rendez-vous mythique des passionnés de la moto d'endurance. Or, Classic et Argent, le Bol d’Or, c’est trois jours et trois épreuves.

Résumé en quelques chiffres, le Bol d’Or, c’est trois courses, pendant trois jours, plus de 500 pilotes au départ et plus de 70 000 spectateurs attendus. Pendant 22 ans, de 1978 à 1999, et à nouveau depuis trois ans, la compétition des passionnés de motos se déroule sur le circuit Paul Ricard du Castellet dans le Var, sur un tracé de 5,791 kilomètres.

Le Bol d’Or, l’épreuve mythique

Cette course est une compétition motocycliste internationale d’endurance de 24 heures. Elle a été créée en 1922 sur le modèle d’une compétition de cyclisme d’endurance de 24 heures. Le prix remis au vainqueur était un bol en bronze. En 2016, une équipe 100% française a remporté le trophée : Anthony Delhalle, Vincent Philippe et Étienne Masson, au sein du Suzuki Endurance Racing Team.

Le circuit Paul Ricard du Castellet accueille le Bol d’Or pour la troisième année consécutive et ouvre le Championnat du Monde FIM d’Endurance. Une soixantaine d’équipages sont attendus au départ samedi à 15h, pour une arrivée le lendemain, dimanche, à 15h.

Le Bol d’Or Classic, pour les motos anciennes

Cette épreuve fait la part belle aux motos anciennes avec deux catégories : les Classic (modèles construits entre 1960 et 1983) et les Post Classic (entre 1984 et 1991). Cette course se déroule en deux manches :

l’une de nuit, vendredi soir de 20h30 à 22h30

et l’autre de jour, samedi de 10h35 à 12h35.

Le Bol d’Argent, réservé aux amateurs

Cette course de trois heures est ouverte aux motos roadsters de moyenne cylindrée (deux, trois ou quatre cylindres). Près de soixante équipages amateurs de deux pilotes y participent. Elle se disputera le vendredi, de 13h15 à 16h15.

Infos pratiques pour suivre la course

diffuseront des images de la course. Deux sont positionnés aux abords directs de la piste et un autre se situe au cœur du village. Les résultats des courses sont également consultables au rez-de-chaussée du Pit Building.

France Bleu Provence suit l’événement en public et en direct sur le circuit Paul Ricard du Castellet pendant toute la durée du Bol d’Or, du vendredi 15 au dimanche 17 septembre.