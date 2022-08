Le bon mois de juillet du tourisme isérois

Le tourisme isérois a vécu un bon mois de juillet selon la note de conjoncture d'Isère Attractivité et l'observatoire du tourisme dans le département. Le taux de satisfaction des professionnels est de 73% et tous les secteurs ont profité de ce quasi renouveau après une, voire deux années très difficiles pour certains.

La clientèle étrangère de retour

Globalement les hébergements du département ont enregistrés 17% de nuitées en plus cette année par rapport juillet 2021 mais la comparaison est plus parlante avec l'année 2019, dernière année avant covid : + 9%. Les français sont revenus profiter de façon importante des charmes de notre département - avec en tête Rhône, Bouches-du-Rhône et Paris - mais ce qui se remarque surtout cette année c'est un retour en force de la clientèle étrangère. Les britanniques ont été ce mois de juillet 73% plus nombreux qu'en juillet 2019, les néerlandais 22% de et les belges 19% de plus.

Les hôteliers retrouvent le sourire

Une fréquentation qui a profité à tous selon Isère Attractivité. Les gites ont affiché un taux de remplissage moyen de 83%, en hausse encore par rapport à 2021. Les locations de particulier à particulier progressent toujours. Point important : les centres et colonies de vacances, très éprouvés par la crise sanitaire, ont refait le plein. Enfin les hôteliers sont satisfait à 75% de leur mois de juillet et ça c'est un véritable changement par rapport aux deux années précédentes. De façon classiques les grands évènements culturels et sportifs (Jazz à Vienne, Tour de France et grands trails,...) ont boosté une fréquentation qui semble s'émousser en ce début août mais les professionnels restent très majoritairement confiants, notamment en montagne.

La recherche de fraicheur ?

Dans son point l'observatoire départemental du tourisme note également je cite "un retour à la fréquentation normale dans les sites et musées". La chaleur nous a poussé à l'abri. Le musée de la mine Mine Image à La Motte-d'Aveillans - qui a retrouvé "son" arrêt du Petit Train de La Mure - connait une année record et pas moins de 24 000 personnes ont visité en juillet les grottes de Choranche, dans le Vercors. Le Jardin des fontaines pétrifiantes à La Sône a également connu un très beau mois de juillet selon Isère Attractivité.