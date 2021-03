Le bonheur de retrouver la scène au théâtre d'Évreux avec Shakespeare

Les huits comédiennes et la pianiste de La nuit des rois lors du salut final au théâtre Legendre d'Évreux ce jeudi

Ce vendredi soir à Évreux, ce devait être la grande première nationale de La nuit des rois, la comédie de William Shakespeare, proposée par le metteur en scène Sylvain Levitte et la compagnie Les choses ont leurs secrets. Mais le théâtre Legendre, comme tous les établissements culturels en France, n'est toujours pas ouvert au public mais la scène nationale Évreux Louviers a ouvert exceptionnellement ses portes. Dans la salle ce jeudi, une quarantaine de personnes du monde de la culture et quelques journalistes pour assister à une avant-première professionnelle pour faire connaître la création. Sur scène, uniquement des femmes, huit comédiennes et une pianiste.

Dans la création de Sylvain Levitte, tous les rôles sont jouées par des femmes © Radio France - Laurent Philippot

On a besoin des spectateurs pour que le spectacle puisse vivre -Sylvain Levitte

Le bonheur du spectacle vivant

Au bout des deux heures de représentation, le public fait durer les applaudissements, comme pour masquer l'audience forcément clairsemée. Le metteur en scène est ravi : "C'est un vrai bonheur de voir toutes ses comédiennes avec lesquelles je travaille depuis un petit moment jouer pour la première fois" s'enthousiasme Sylvain Levitte. C'est aussi un premier retour du public. "C'est des retrouvailles incroyables, on a tellement attendu" explique Thérèse, photographe consciente d’être une privilégiée.

ÉCOUTEZ - Reportage La nuit des rois de William Shakespeare par Sylvain Levitte au théâtre d'Évreux Copier

Sylvain Levitte en compagnie de Mégane Ferrat, qui joue Antonio. Elle n'était pas montée sur scène devant un public depuis un an : "Ça fait un bien fou" confie la comédienne © Radio France - Laurent Philippot

Sylvain Levitte caresse l'espoir que ces avant-premières donnent l'envie à des directeurs de théâtre de programmer sa création "pour les prochaines saisons", en France ou en Europe. Coproduite par le Tangram et le conseil départemental de l'Eure, La nuit des rois est pour l'instant à l'affiche du théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis, de la Scène nationale 61 à Alençon et au Théâtre national de la Criée à Marseille d'ici le mois de mai. _"Rouvrons les théâtres et rouvrons-les vite"_exhorte Sylvain Levitte. Essentiel ! lui répond en écho la façade du théâtre d'Évreux.