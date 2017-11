Les livres pour enfants en tête de gondole avant Noël

A l'approche des fêtes de fin d'année, c'est la période des gros salons de littérature jeunesse. En Normandie, c'est le cas à Evreux ce week-end et à Rouen début décembre. Zoom sur ce secteur qui se porte comme un charme avec une petite maison d'édition euroise et de l'un de ses auteurs.

Noël approche. L'heure de commencer à penser aux cadeaux à déposer au pied du sapin. Quoi de mieux qu'un livre à offrir aux enfants cette année ? Oubliez les affreux robots bruyants, les auteurs de littérature jeunesse foisonnent et les maisons d'édition dédiées se multiplient. Le livre jeunesse se porte très bien et représente aujourd'hui près de 15% des ventes en France. Gros plan sur une petite maison installée dans l'Eure et qui a ouvert ses portes il y a 18 mois : les éditions du Dahu.

Des souvenirs d'enfance

Christine Lanseman, la fondatrice des éditions du Dahu est installée à Bouquetot, près de Bourg-Achard dans l'Eure. Elle a crée son entreprise après avoir eu une vie professionnelle très éloignée des livres. de la restauration en passant par les assurances ou le notariat. Mais toujours en elle, cette amour des livres et du monde de l'enfance. "Ma passion vient de ma grand-mère, elle adorait me lire des livres et elle avait un grenier magique, rempli de costumes, de malles et d'histoires à raconter", détaille Christine Lanseman. Pour elle, le rôle de la littérature jeunesse est de faire rêver les petits lecteurs. "Je n'ai pas envie d'éditer d'ouvrage qui parle de sujet de société. on voulait vraiment être sur le rêve, la poésie et la fantaisie", raconte celle qui a publié 8 ouvrages .

Une histoire farfelue de crottes de nez...

Parmi les auteurs publiés par les éditions du Dahu, figure Boris Chevrier. Il a écrit et illustre "Beurk la soupe", l'histoire de Timouton.

Boris Chevrier a fait les Beaux-Arts de Rouen avant de partir à paris pour travailler dans la publicité. Retour en Normandie quelques années plus tard avec la naissance de son fils et l'envie d'écrire et de dessiner pour la littérature jeunesse. "Je ne trouvais pas vraiment de livres adaptés et qui me convenaient pour lire à mon fils. Les livres pour enfants sont toujours sur le même schéma, c'est toujours avec la petite morale à la fin, il ne faut pas aborder de sujets trop subversifs, je voulais créer autre chose", explique Boris Chevrier.

Il a donc inventé le personnage de Timouton à qui sa mère (Mamanmoute) veut faire boire de la soupe de crottes de nez. Le livre aurait pu rester dans les cartons de l'auteur si son fils n'avait pas emporté sa maquette dans sa classe de maternelle. "Tous ses copains d'école ont rigolé et la maîtresse m'a dit que je devrais le publier". L'aventure était lancée ...