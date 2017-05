Le Boulazac Basket Dordogne recrute un shooter serbe pour les playoffs de Pro B

Le Boulazac Basket Dordogne recrute un joueur serbe en vue des playoffs. Marko Sutalo a signé ce lundi jusqu'à la fin de la saison. Le BBD est pour l'instant 4ème du championnat pro B de basket.

Le BBD annonce ce lundi matin la signature d'un joueur serbe jusqu'à la fin de la saison. Marko Sutalo, 34 ans, vient renforcer l'effectif en vue des playoffs. Le club périgourdin pointe pour l'instant à la 4ème place du championnat pro B. Pour le dernier match de championnat, vendredi prochain, le BBD recevra Evreux.

Dans un communiqué, le club explique que l'entraîneur "Claude Bergeaud apporte une dernière retouche à son effectif pour compenser l'indisponibilité de Chamberlain Oguchi". Le BBD abordera les play off en 3ème ou 4ème position selon le résultats de la dernière journée de la première phase de championnat vendredi. Toujours, selon le club, Claude Bergeaud a donc décidé de recruter " un fort shooter, doté d'une large expérience".

Marko Sutalo a fait l'essentiel de sa carrière dans son pays en Serbie. Il a également joué en Bosnie, en Croatie et en Roumanie et notamment au Dinamo Bucarest. Il sera à l'entraînement avec ses coéquipiers dés demain mardi et le public pourra le découvrir vendredi face à Evreux sur le parquet du Palio.