Le Boulazac Basket Dordogne se déplace à Nantes ce mardi soir

Le Boulazac basket Dordogne va tenter de rester sur sa bonne dynamique ce mardi soir. Les périgourdins se déplacent à Nantes, 4e du classement de la PRO B. Avec l'espoir d'enchaîner et de signer une quatrième victoire de suite

Une affiche de playoffs ce soir en pro B de basket. Nantes reçoit Boulazac pour le compte de la seizième journée. Nantes Boulazac c'était d'ailleurs le duel d'un quart de finale la saison dernière.

Aujourd'hui les nantais sont quatrièmes. Boulazac, relancé après trois succès de suite, est dizième. Pour Claude Bergeaud le nouvel entraineur du BBD, ce match à Nantes est un gros test.

En signant un troisième succès de suite samedi dernier, Boulazac s'est en effet relancé. Comme il l'avait fait fin novembre - début décembre en gagnant à Rouen et Roanne et en battant Denain à la maison. La suite on la connait. Dans ce championnat très serré et avec le BBD il faut rester prudent. Boulazac est à deux points de Nantes actuel quatrième. Deux points cela représente deux victoires.

Le BBD en reconquête

Le BBD cravache pour rattraper le Top 8 synonyme de playoffs. Il n'est pas loin, à un point. La même configuration que la saison dernière. Claude Bergeaud est en train d'imposer son style.

Les joueurs travaillent la défense. Une défense millimétrée, ciselée. Pour l'instant cela a payé à Saint Quentin et contre Aix. Ce soir Nantes sera un gros client.

Boulazac pourra-t-il hausser encore son niveau ? Les joueurs ne seront-ils pas émoussés par un enchaînement de matchs ? A voir et à entendre dès ce mardi soir à 19h30 sur le parquet de Mangin Beaulieu.