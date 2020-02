Le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget invite les visiteurs à venir observer la Lune au télescope. L'entrée sera gratuite dimanche 1er mars.

Le Bourget : venez observer la Lune gratuitement au musée de l'Air et de l'Espace

Le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget (Seine-Saint-Denis)

Rendez-vous avec la Lune au musée de l'Air et de l'Espace. Le musée invite les visiteurs à venir admirer la Lune au télescope dimanche 1er mars de 17h00 à 18h30 depuis les terrasses de l'aérogare. L'accès est gratuit pour l'occasion.

Depuis le mois de novembre, le musée propose ces sessions d'observation une fois par mois, la Lune étant l'un des très rares astres visibles en journée. Elle est actuellement proche de sa phase de premier quartier lorsqu'elle se trouve au plus haut dans le ciel en fin de journée. Des télescopes sont à disposition du public et des médiateurs sont également présents pour expliquer comment la Lune s'est formée et ses différentes phases.