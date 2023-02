Le Brésil, invité d'honneur du carnaval de Nice... mais sur le char, un belge !

Des plumes de toutes les couleurs. Les danseuses brésiliennes attirent l'attention des spectateurs. Sourires aux lèvres, corps sculptés et talons hauts, c'est aussi ça la samba. Derrière elles, une dizaine de musiciens jouent des percussions : la batucada brésilienne fait sensation.

Un belge sur le char brésilien

Alain Taillard parade sur le Sambababaou, le char brésilien construit par la famille Povigna. © Radio France - Orane Loze

Au dessus du char brésilien, accroché à une barre de fer entre deux dauphins, un homme parade en costume phénicien. Et il n'est pas brésilien, mais belge ! Alain Taillard n'est pas un intru, non. Il défile chaque année au carnaval de Rio depuis plus de trente ans. C'est une star là-bas. Le seul européen à avoir intégré le Sambodrome à Rio. C'est là où défilent les meilleures écoles de samba du pays. Mais cette année, Alain a décidé de parader à Nice. Il a d'ailleurs prêté une vingtaine de ses costumes au musée Masséna. L'exposition « Nice et le fabuleux Carnaval de Rio » est visible jusqu'au 5 mars prochain.

Manon défile pour la première fois avec l'association niçoise Brasuka Show. © Radio France - Orane Loze

Autour du char, des danseuses en costume plumé et des musiciens. Manon a débarqué sur la côte d'Azur il y a quelques mois. Cette basque est passionnée par la culture brésilienne et par la samba. Elle défile pour la première fois de sa vie au carnaval de Nice avec la troupe azuréenne Brasuka Show.

« Dans ma famille on est tous originaire du pays basque. Je ne me sens presque pas légitime. Je participe à cet événement avec un grand respect et je suis très honorée, très émue ! C'est une opportunité unique dans ma vie de faire un truc pareil, c'est incroyable. Je suis trop fière ! »

Mais où sont les Brésiliens alors ?

Ils sont bien là. Quatre d'entre eux ont été invité par la ville. Le roi Momo, en costume jaune, la reine Carla, en vert, et les deux princesses, en bleu et argenté (voir photo ci-dessus). Après avoir fait un premier tour sur la place Masséna devant les spectateurs, le roi Momo s'exclame « Ce qui me rend le plus heureux, c'est la valorisation de notre culture à Nice. La culture du carnaval, la culture de la samba et la culture populaire brésilienne. »

Des reportages, des chroniques réalisées en collaboration avec l'ESJ Pro de Montpellier. Une équipe de 10 journalistes actuellement en formation et en immersion dans la rédaction de France Bleu Azur en février 2023 afin de couvrir le 150ème Carnaval de Nice. Encadrés par Benoit Califano et Joël Cuoq.