Le Bressuirais Michel Mercury va ambiancer le Hellfest

Le plus gros festival de métal de France débute ce jeudi 15 juin. Le Hellfest qui se déroule à Clisson en Loire-Atlantique dure jusqu'à dimanche. 180 groupes au programme de cette 16e édition : Iron Maiden, Slipknot, Kiss ou encore Pantera. Des artistes des Deux-Sèvres seront aussi de la partie comme Michel Mercury !

Collants résille, mini short, moustache et coupe mulet, Michel Mercury est un "ambianceur de dancefloor. Je donne du bonheur aux gens en leur passant des morceaux géniaux que leur donnent envie de danser et de chanter. Et pour qu'ils chantent un peu mieux, je chante également devant eux tout en dansant avec un déhanché légendaire", raconte - en toute modestie - le Bressuirais qui se cache derrière ce personnage.

"Voir des métalleux slamer sur Céline Dion, ça n'a pas de prix"

Son répertoire n'est pas vraiment métal "excepté quelques petites pépites de hard rock à tendance glam des années 80 type Mötley Crüe. Sinon c'est de la musique de la fête, de la musique populaire, la Compagnie créole, Bézu, Stone et Charden pour ne citer qu'eux". Mais ça plait. Michel Mercury a déjà ravi le public du Hellfest l'an dernier. "Faut pas se mentir, 10 heures de bière dans la journée ça doit aider", reconnaît-il, lucide. Pour le showman, "voir des métalleux slamer sur Céline Dion ou danser la queuleuleu, ça n'a pas de prix". Et "c'est un des meilleurs publics. Y'a pas de violence, c'est tout dans la bienveillance et dans la bonne ambiance, c'est que du bonheur !".

Michel Mercury sera au Métal corner, la scène de l'after du Hellfest, ce samedi 17 juin à 0h40.