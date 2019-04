Le Brestois Guillaume Pape en demi-finale de Top Chef grâce à une recette bretonne

Guillaume Pape, le chef breton qui participe à Top Chef, diffusé en ce moment sur M6, s'est qualifié pour la demi-finale de l'émission culinaire ce mercredi soir, grâce à une recette qui sent bon la Bretagne.

Brest, France

Berlingot sarrasin, farce chou-fleur et fromage frais et taboulé de choux : grâce à cette recette bien bretonne, Guillaume Pape a séduit la cheffe Anne-Sophie Pic. Dans la deuxième épreuve de l'émission Top de ce mercredi 24 avril, les candidats devaient réaliser un berlingot, le plat favori de la chef étoilée : une sorte de raviole à base de pâte et de garniture.

Michel Sarran pas confiant, Guillaume Pape assure

Une épreuve qui a immédiatement inspiré le chef breton, qui est parti sur l'idée d'une pâte à base de farine de sarrasin. "Aïe, pas facile" commente le chef toulousain Michel Sarran, qui coache Guillaume Pape dans l'émission. La pâte de sarrasin est compliquée à travailler, sans gluten elle s'effrite facilement.

Mais le brestois s'en est sorti à merveille. Pas troublé par les autres candidats, qui se moquaient gentiment de lui et de sa recette "genre crêpe jambon-beurre", il a réalisé des berlingots parfaits. Anne-Sophie Pic a désigné son assiette comme la meilleure de l'épreuve. Guillaume Pape reviendra donc sur M6 la semaine prochaine pour la demi-finale de Top Chef. Il reste désormais 3 candidats.