Mézilles, France

Des allées qui fourmillent de monde, des objets plus insolites les uns que les autres : voilà ce qui attend les visiteurs du bric-à-brac, qui accueille cette année environ 250 exposants. "C'est sensiblement pareil chaque année, sauf que les stands sont en train de prendre de l'expansion. 10, 20 voir 30 mètres de long... Avant, ils étaient beaucoup plus petits", explique Francine Dieu, l'organisatrice. Selon elle, il y a une bonne raison au succès de ce rendez-vous. "_Parce que nous sommes les précurseurs. Il y a 42 ans, on était tout seul_."

On trouve de tout pour tous les goûts

Et si aujourd'hui les vide-greniers sont légion, voire très à la mode partout en France, celui de Mézilles continue de sortir du lot. Grâce aussi à la grande diversité des objets vendus, qui sont autant de trésors pour les chineurs.. "Un petit teckel en céramique, pour décorer mes pots de fleurs !" pour cette Parisienne, "des chaussures de montagne d'une marque qui ne se produit plus", pour une retraitée, "des lots de laine pour des associations qui tricotent à Lourdes", nous dit une femme, ou encore "un drapeau de la Libération française, authentique, avec la croix de Lorraine" pour ce passionné d'histoire.

On trouve des objets des plus insolites, comme ces... poissons empaillés. © Radio France - Lisa Guyenne

La météo plus fraîche profite à l'événement

Et le bric-à-brac profite aussi de la météo. Avec la canicule de ces dernières semaines, les précédentes brocantes ont été un peu délaissés, explique Chantal, une exposante. "J'ai fait la brocante d'Aillant. Il y avait de bons chineurs le matin, mais l'après-midi, il faisait trop chaud, c'était écrasant de chaleur ! C'était vraiment la canicule."

Rassurez-vous : ce dimanche 12 août, à Mézilles il devrait faire beau. Avec un air bien plus respirable que le weekend dernier.