Le Broc : Will Barber clôture la saison des Arts d'Azur vendredi 9 juin

Révélé dans la saison 6 de The Voice, en 2017, Will Barber avait séduit les quatre coaches qui s’étaient tous retournés en entendant sa reprise des Pink Floyd Another Brick in the Wall. La séquence fera même 75 millions de vues sur YouTube.

Will Barber Il y a eu un avant et un après The Voice. Will Barber enchaîne, depuis, les concerts. Et n'a pas trop le temps de venir visiter sa famille dans le Var, tout proche des Alpes-Maritimes. Là où il se produit au Théâtre de Verdure du Broc vendredi 9 juin à partir de 20h30. ⓘ Publicité loading Après s’être laissé influencer par le punk californien et le métal, il évolue, aujourd’hui, dans un style country blues, avec, pour partenaire, sa guitare Weissenborn. Sa voix rocailleuse transportera le public, pour un soir, en Louisiane sur la route de blues. C'est la dernière date prévue pour la saison 22-23 des Arts d'Azur au Broc. Le concert est délocalisé au Théâtre de Verdure du Broc, et donc en extérieur. En cas d'intempérie, le concert pourra être replacé dans la salle. Plus d'infos Ma France : s'adapter au coût de la vie Vous constatez l'augmentation constante des prix et la diminution de votre pouvoir d'achat ? Vous avez trouvé des astuces, des bons plans, vous avez changé certaines de vos habitudes pour vous adapter à l'inflation ? Réparation, covoiturage, location, échanges de services... France Bleu, en partenariat avec Make.org , vous invite à partager vos idées originales et solutions concrètes du quotidien, et à donner votre avis sur celles d'autres citoyens. Trouvons ensemble les moyens de faire face à la vie chère !