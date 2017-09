Le Bronzino du musée des beaux-arts de Besançon accueilli en super star à Florence

C'est LE chef d'oeuvre du musée des beaux-arts de Besançon. "La déploration sur le Christ mort" du Bronzino est aussi une des pièces maîtresses de l'exposition qui débute ce 21 septembre à Florence. L'oeuvre a voyagé sous haute surveillance depuis la capitale comtoise jusqu'en Toscane.

Aucun doute, le Bronzino du musée des Beaux-Arts de Besançon est bien entouré dans l'exposition qui débute ce 21 septembre au Palazzo Strozzi de Firenze. Initulée "Il cinquecento a Firenze" (le 16ème siècle à Florence), elle est consacrée au courant maniériste et le tableau bisontin y côtoie deux autres oeuvres majeures signées Pontormo et Rosso Fiorentino.

Le Bronzino de Besançon est exposé pour quatre mois au Palazzo Strozzi de Florence © Radio France - Véronique Narboux

Si le Bronzino de Besançon est accueilli en star à Florence, c'est parce qu'il s'agit d'une oeuvre exceptionnelle. Et elle l'est à deux niveaux, selon Nicolas Surlapierre, le directeur des musées de Besançon. D'abord par l'histoire qui l'a amenée à Besançon en 1545. "C'est une oeuvre, explique Nicolas Surlapierre, qui a été offerte à Nicolas Perrenot de Granvelle, le Garde des sceaux de Charles Quint, sans doute pour le remercier du rôle qu'il a très surement joué auprès de l'empereur pour l'anoblissement des Médicis en 1532. L'oeuvre est aussi exceptionnelle notamment par ses couleurs, avec ce bleu de lapis-lazuli obtenu en broyant des pierres semi précieuses. Ce tableau est pensé comme un joyau."

En presque 500 ans, le tableau n'était jamais sorti de France

Voilà donc 472 ans que "La déploration du Christ mort" du Bronzino a quitté Florence et c'est la première fois que le tableau revient dans son pays d'origine. Il a, certes, été prêté auparavant à quatre reprises mais sans jamais quitter la France.

Voyage sous haute surveillance

Pour rejoindre la Toscane, le chef d'oeuvre a évidemment voyagé sous haute protection. Le tableau a été placé le 12 septembre dernier dans une caisse spécialement conçue et rouverte seulement six jours après au Palazzo Strozzi. Question de temporisation, explique Nicolas Surlapierre. En d'autres termes : le Bronzino de Besançon, peint sur bois, est habitué au climat franc-comtois et il doit s'acclimater à Florence pour ne pas subir de dommages. "Si la température change doucement, précise le directeur des musées de Besançon, le bois suit ce changement de température sans dégrader l'oeuvre." Et, de fait, Nicolas Surlapierre a constaté, soulagé , que le Bronzino a voyagé sans problème.

Le Bronzino a voyagé dans une caisse ultra sécurisée © Radio France - Véronique Narboux

Le fleuron des collections bisontines sera donc exposé pendant quatre mois au Palazzo Strozzi où les organisateurs de l'exposition espèrent attirer au moins 150 mille visiteurs. Peut-être le tableau restera-t-il quelques mois supplémentaires à Florence. C'est en tout cas ce que le maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, a proposé à Anna Paola Concia, l'adjointe au maire de Florence, déléguée au tourisme et aux relations internationales, qu'il a rencontrée hier.

Attirer les amateurs d'art à Besançon

Seule certitude : le Bronzino sera de retour à Besançon au plus tard fin septembre ou début octobre 2018, pour être présenté dès la réouverture du musée des Beaux-Arts de la ville, le 16 novembre 2018. Et Jean-Louis Fousseret, comme Nicolas Surlapierre, ne cachent pas que pour cette réouverture après travaux, ils rêvent d'accueillir, à leur tour, des oeuvres majeures prêtées par Florence. Une manière d'attirer encore davantage les amateurs d'art à Besançon. Les discussions avec les florentins ont déjà commencé.