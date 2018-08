Le Bugue, Dordogne, France

Tibz avait déjà chanté au Bugue, mais pas avec une formation de cette ampleur. Ce vendredi 3 août, dans l'enceinte du stade Renaud Cruvelier, il va se produire dans la configuration de sa tournée. Il enchaîne des dates depuis des mois. Mais là, le rendez-vous est un peu exceptionnel. Sa famille et ses amis seront là. Certains n'ont jamais eu l'occasion de le voir sur scène. Il faut dire que les choses sont allées vite pour ce jeune homme de 24 ans né à Bergerac.

Un nouvel album en préparation

Depuis la sortie de son premier single " On n'est pas bien là ? " en 2015, Tibz a fait du chemin . Son premier album Nation est sorti en 2017, le deuxième est attendu pour 2019 . Mais les premiers titres pourraient être connus à l'automne. Il compose aussi des chansons pour Zaz et Jennifer. Ce soir, il promet un rendez vous encore plus magique peut-être que les précédents, dans ce Sud Ouest qu'il aime tant et qu'il chante.

"Mon Sud"devrait résonner dans l'enceinte du stade ce soir. La première partie démarre à 21h. Elle est assurée par le groupe Mo. Tibz se produira à partir de 22 heures.