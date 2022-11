Le bureau des tournages du Cotentin séduit les producteurs de cinéma

Le cinéma est prescripteur : 62% des touristes indiquent avoir choisi de se rendre sur leur lieu de vacances parce qu'ils en ont découvert l'intérêt et les richesses en visionnant un film. Ca n'est pas rien. Dès lors, on mesure l'intérêt pour le Cotentin à accueillir des cinéastes. Depuis plusieurs années déjà, des réalisateurs choisissent les décors de la Manche pour tourner leurs longs métrages, mais les tournages l'an dernier de deux films qui pourraient bien rencontrer un vrai succès populaire dans les prochaines semaines ont accéléré la prise de conscience des responsables de l'agglomération du Cotentin que notre territoire a sa carte à jouer avec le cinéma.

Aider les équipes en amont de leur arrivée

"Lorsque les films Tempête et Les Cadors ont été tournés dans le Cotentin, nous avons aidé les équipes à choisir les sites qui pourraient correspondre aux attentes des réalisateurs et nous leur avons apporté un soutien logistique en facilitant l'hébergement des équipes", souligne Mathilde Brossier, la directrice de l'Office de tourisme du Cotentin. Ces services, l'objectif, c'est de les offrir pour tout projet audiovisuel susceptible de s'inscrire dans le territoire. D'où la constitution du bureau des tournages. Une structure dans laquelle le vidéaste et réalisateur cherbourgeois François Dourlen tourne et envoie aux metteurs en scène et aux producteurs, les images des différents sites naturels et édifices qui peuvent servir de décors, tandis que les besoins d'hébergements sont anticipés.

Rien qu'en 2022, le bureau des tournages a été sollicité pour 9 projets dans la Manche. Cinq d'entre eux ont abouti. C'est une excellente nouvelle car à la clé, les retombées économiques sont importantes souligne David Margueritte, le président de l'agglomération. "On sait que 1 euro investi dans le cinéma, produit potentiellement 7 euros de retombées".

L'avant-première du film Tempête est prévue vendredi 25 novembre à 19H45 au cinéma L'Odéon. L'avant première du film Les Cadors aura également lieu au cinéma l'Odéon, le samedi 26 novembre à 20 heures.