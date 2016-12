Le bus des curiosités débarque dans les Landes

Montez dans un bus pour assister à un spectacle... sans savoir lequel. C'est le principe du bus des curiosités, qui sillonne les routes girondines depuis six ans. Il arrive dans les Landes début 2017.

Imaginez un peu : ce soir, vous vous rendez au spectacle... sauf que vous ne savez pas ce que vous allez voir, ni où ça se passe. On vous demande juste de grimper dans un autocar et de vous laisser conduire.

C'est le principe du bus des curiosités, une animation proposée par l'association girondine La Boite et qui débarque dans les Landes l'an prochain. La communauté de communes du Pays Tarusate et celle des Landes d'Armagnac ont décidé d'organiser chacune deux sorties par an.

"Nous sommes tous plein de préjugés, explique Véronique Pommier, la créatrice du bus des curiosités. Quelqu'un peut avoir tendance à rejeter un type de spectacle, du théâtre ou des concerts, parce qu'il est persuadé de ne pas aimer ça. Finalement, on se laisse surprendre et on peut même changer d'avis !"

Et ça marche. Depuis 2010, le concept cartonne en Gironde : plus de 6 000 spectateurs et 150 représentations. "J'étais programmatrice de spectacle dans une petite commune rurale, se souvient Véronique Pommier. J'étais frustrée de ne pas pouvoir organiser des représentations par manque de moyens et d'équipement, alors j'ai eu l'idée de déplacer les spectateurs. Le côté mystère, c'est pour ajouter une touche de malice."

Résultat, dans les bus, l'ambiance confine au départ en colonie de vacance : les enfants ont les yeux qui brillent, les adultes essaient de percer le mystère de la destination, certains sont angoissés à l'idée de ne pas contrôler la situation... "Au final, tout le monde est conquis, assure Véronique Pommier. On lâche prise, ça apporte un peu de fraicheur."

