Le bus J'aime Lire s'arrête dans les campings vauclusiens

A l'occasion de son quarantième anniversaire, le mensuel J'aime Lire, dédié aux enfants de six à treize ans, organise une tournée dans les campings du sud de la France afin d'aller à la rencontre de ses jeunes lecteurs. Le bus du magazine faisait escale ce samedi à Avignon.

Des romans, des BD, de l'actu, des jeux, il y a tout cela dans le magazine J'aime Lire qui fête cette année ses 40 ans. Ce mensuel dédié aux enfants et aux jeunes adolescents a décidé d'aller à la rencontre de ses lecteurs grâce à un bus qui sillonne les camping du sud de la France. Le bus faisait étape ce samedi à Avignon, au camping Le Pont d'Avignon sur l'Ile de la Barthelasse. Au programme : des ateliers coloriages, des jeux, des BD, etc.

Ambiance studieuse

Loin de l'agitation de la piscine du camping et loin des cris des enfants, le stand du bus J'aime Lire cultive sa différence : coussins au sol, chaises longues et des livres consulter gratuitement. De quoi transformer le camping en bibliothèque éphémère selon Agnès Le Chat, responsable éditoriale du magazine : "Le stand c'est un havre de paix et au camping les gens ont le temps de venir s'y poser avec leurs enfants pour lire."

Et même en vacances, Anne et son jeune fils Milo n'oublient pas l'apport de la lecture dans la vie. "C'est un plaisir que l'on partage ensemble, commente la maman, un livre à la main, et cela créé une relation particulière entre nous."

Afin d'entretenir le goût de la lecture chez les enfants, le bus J'aime Lire s’arrêtera ce dimanche au camping Les Fontaines, à Pernes-les-Fontaines.