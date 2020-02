Le cabaret de Michou restera ouvert malgré la mort de son fondateur

Avant sa mort en janvier 2020, Michou avait renoncé à l'idée de fermer son cabaret transformiste, situé à Paris à Montmartre, quand il ne serait plus là. On apprend ce jeudi que sa nièce, Catherine Jacquart, qui travaillait avec lui depuis longtemps, reprend le flambeau avec toute l'équipe.

Pour Catherine Jacquart, la nièce de Michou, pas question de fermer le cabaret de Montmartre. "Que le cabaret reste ouvert était donc sa dernière volonté" estime celle qui va reprendre la suite avec tout le personnel "pour continuer l'art du transformisme créé par Michou".

"Il n'y a que moi qui peux protéger son image. On ne va rien changer et continuer à créer des personnages en fonction de l'actualité et poursuivre son oeuvre".

Dans ses mémoires parus en 2017, Michou avait expliqué qu'il souhaitait que son cabaret ferme définitivement ses portes après sa mort. Il était ensuite revenu sur ce choix qui avaient choqué sa trentaine d'employés.

Ses salariés lui avaient écrit pour lui faire part de leur inquiétude. En juin, Michou leur avait répondu que finalement il leur faisait confiance pour poursuivre l'aventure.

La mort de Michou, (janvier 2020), figure des nuits parisiennes pendant plus de soixante ans et fondateur de ce cabaret, avait été un choc.