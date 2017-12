La Commune Libre du Trech est une association dynamique certes, avec 92 adhérents, de 13 à 91 ans, mais avec une moyenne d'âge élevée tout de même et des gens un peu usés. Son président depuis 17 ans - à Tulle on dit le maire de la Commune Libre du Trech- Bernard Pérégnaud notamment a décidé de partir. Et de fait il y avait de moins en moins de monde en particulier pour écrire les sketchs pour le cabaret. "Au comité d'écriture on se retrouvait à deux alors qu'autrefois on était six ou sept, et qu'il faut qu'on soit six ou sept" explique Jacques Marthon, le nouveau président.

Une grande fête du quartier

Un début de texte avait été écrit, quelques chansons également mais rien de suffisant pour présenter en février un cabaret digne de ce nom. L'association fait donc une pause de son cabaret pour mieux repartir. Mais elle ne veut pas cependant être absente tout à fait durant l'hiver. Elle prépare en remplacement du cabaret une grande fête du Trech à l'image des anciennes fêtes de rues du quartier, dont le cabaret a justement repris la veine burlesque.