Le Cabaret, nouveau lieu de spectacle, s'installe à Carpentras

Le montage du Cabaret, la nouvelle salle de spectacle de Carpentras, vient de commencer sur le parking Saint Labre. Le chantier prendra trois jours avant l'inauguration de la salle de spectacle prévue le dimanche 19 mars, en présence notamment du groupe Trois cafés gourmands. Ce lieu atypique, en bois, chaleureux et convivial, va remplacer pendant plusieurs années l'espace Auzon, détruit après un incendie.

Le chantier pour monter le cabaret durera trois jours à Carpentras © Radio France - Camille Labrousse

"Nous sommes ravis et impatients qu'ouvre ce lieu atypique, explique Pauline Dréano, l'adjointe en charge de la culture. Des lieux comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui nous a séduits, c'est la chaleur de ce lieu, le fait que le spectacle commence quand vous rentrez, avec une ambiance de spectacle, de culture, d'échange, d'émotions. Ce n'est pas un lieu froid qui ressemble à n'importe lequel. Il va surprendre."

Le Cabaret sera inauguré le 19 mars avec des festivités gratuites et un concert, gratuit lui aussi, de Trois Cafés gourmands. Il n'y a plus de place, mais un écran géant va être installé devant le Cabaret.

L'humoriste Marc Antoine Lebret jouera lui le 14 avril, avant notamment le festival de musique électro Kolorz les 29 et 30 avril. La ville a aussi dévoilé trois dates dans la cour de l'Hôtel Dieu : Julien Clerc le 28 juin, Bigflo et Oli le 20 juillet et Claudio Capéo le 30 juillet.

La mairie confirme que l'Espace Auzon renaîtra de ses cendres. Cela devrait prendre quatre ou cinq ans, alors que les négociations avec les assureurs sont toujours en cours. Le cabaret restera à Carpentras jusqu'à sa réouverture.