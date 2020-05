Le Cabaret Vert en appelle à la générosité de ses festivaliers

Face à la crise du Coronavirus et à l'annulation de la seizième édition du Cabaret Vert, qui devait se tenir du 20 au 23 août 2020 à Charleville-Mézières, les organisateurs ont pris une décision exceptionnelle : "On s'est toujours interdit de faire un appel aux dons, parce qu'on estime que les festivaliers paient déjà leurs places et consomment sur le festival, mais là il faut qu'on essaie toutes les pistes pour ne pas perdre trop d'argent", explique Julien Sauvage, directeur du festival.

L'organisation a déjà déboursé 1 million d'euros pour cette édition 2020 et elle avait vendu pour 600 000 euros de billets. "On a bon espoir de pouvoir atteindre le million d'euros", précise Julien Sauvage, "Quand on voit tous les soutiens que l'on a reçu suite à l'annulation". Et si le Cabaret Vert obtient plus que la somme qu'il attend, il s'engage à donner un coup de main aux prestataires qui devaient travailler pendant le festival.

Si vous n'aviez pas de billet, vous pouvez donner aussi

Quatre possibilités sont offertes : du remboursement de votre billet au don pur et simple. Les demandes de remboursement seront possibles du lundi 1er juin au vendredi 31 juillet.