Le Cabaret Vert se transforme en festival Face B

Ce sont les deux événements culturels les plus importants des Ardennes et même du Grand-Est et ils ont décidé de partager un même lieu : le Cabaret Vert et le Festival mondial des théâtres des marionnettes seront réunis du 17 au 26 septembre à la Macérienne.

A l'origine de ce rapprochement, les organisateurs du Cabaret Vert dont Yves Schneider, président de l'association Flap : "On a décidé de saisir la malheureuse opportunité qui nous oblige à annuler pour la deuxième année consécutive le festival tel qu'on le connaît", explique-t-il. Le Cabaret Vert va donc devenir "Face B" et aura lieu du 19 août au 26 septembre.

Un nouveau festival qui se tiendra à la Macérienne, là où vivait déjà le Cabaret Vert, et qui promet de "Partir joyeusement dans tous les sens". "Ce projet Face B c’est un peu l’exploration, ce côté du vinyl qu’on a moins pris le temps d’écouter", précise le communiqué des organisateurs.

Visuel Cabaret Vert 2021 - Cabaret Vert

"Ca fait sens de réunir ces deux festivals"

Pendant plus de cinq semaines, les festivaliers auront donc accès à des concerts (pas plus de précisions sur la programmation), mais aussi à de la bande-dessinée et donc à des marionnettes, puisque le Festival mondial des théâtres de marionnettes investira à son tour et pour la première fois la Macérienne, du 17 au 26 septembre.

"C'est un croisement, une mutualisation de nos compétences", ajoute Pierre-Yves Charlois, le directeur du Festival mondial des théâtres de marionnettes, "Au service de l'artistique puisqu'on va augmenter l'offre, au service des habitants puisque ça nous fera un lieu supplémentaire et puis au service du territoire. Ca répond à un esprit de solidarité que l'on doit avoir". La programmation du festival sera connue courant juin, mais on sait déjà que le thème sera celui de Polichinelle.