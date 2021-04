"Le cadre de 5000 festivaliers assis n'a pas été confirmé" : les regrets de la fédération DeConcert!

"Même le cadre de 5000 festivaliers assis n'a pas été confirmé" déplore Eddy Pierres directeur du festival Panoramas à Morlaix et co-président de la fédération DeConcert! Cette fédération regroupe 31 festivals internationaux, dont les Vieilles Charrues de Carhaix et Art Rock à Saint-Brieuc.

La fédération regroupe 31 festivals internationaux, dont Les Vieilles Charrues à Carhaix et Art Rock à Saint-Brieuc. "Depuis trois mois, on a des réunions régulières avec le ministère de la Culture. On a fourni plusieurs protocoles. Mais finalement, même le cadre de 5000 festivaliers assis n'a pas été confirmé. Le ministère de la Culture fait ce qu'il peut, mais la décision finale revient au Président de la République. Donc, on comprend que certains festivals jettent l'éponge" explique Eddy Pierres à la tête du festival Panoramas à Morlaix.

Une inquiétude pour les intermittents

"On est inquiet pour les gens avec qui on travaille, notamment les intermittents. Si on ne veut pas se voir radicaliser le mouvement, il va falloir leur parler rapidement" note le co-président de la fédération DeConcert!, alors que les occupations de théâtres et de lieux culturels se poursuivent.

