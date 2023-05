Le Caennais Tébo a schtroumpfé la nouvelle BD des célèbres lutins bleus

Bienvenue dans l'atelier de Frédéric Thébault, une petite maison située au fond du jardin de sa résidence caennaise. C'est dans cette caverne d'Ali Baba pour tout fan de BD que l'auteur et dessinateur de 50 ans a réalisé durant neuf mois, sept jours sur sept, la dernière bande-dessinée des célèbres Schtroumpfs créés par Peyo : "Qui est ce Schtroumpf ?" sort ce vendredi (aux éditions Le Lombard). Ou plus exactement la première d'une série dérivée qui permet, avec l'accord des ayants droit, de reprendre les fameux lutins bleus en les mariant à son propre univers. Rencontre.

France Bleu : comment aborde-t-on le fait de dessiner les Schtroumpfs, comme un honneur, une certaine forme de pression ?

Tébo : Je trouve ça plutôt cool ! Je pars toujours un peu inconsciemment quand je bosse sur un projet comme ça. J'avais déjà fait un Mickey et j'ai fait une série qui s'appelait Captain Biceps avec des parodies de super héros. Donc, j'ai toujours eu l'habitude de dessiner d'autres personnages que les miens. Et quand on m'a proposé de reprendre les Schtroumpfs il y a quatre ans, je me suis dit ouais, mais il fallait que je trouve une idée. J'avais juste une petite idée du Schtroumpf qui ne parlait pas le Schtroumpf et c'est tout. Donc j'ai un peu laissé tomber ce projet et il y a un an, j'ai eu un déclic où j'ai compris que s'il ne parlait pas le Schtroumpf, c'est qu'il avait perdu la mémoire et toutes les idées sont venues. Et j'ai trouvé plein de gags. Après il fallait que je sois légitime. J'ai pensé à ma jeunesse, je me suis dit : est-ce que j'étais ultra fan des Schtroumpfs, assez fan pour faire un album à ma façon ? J'ai repensé aux dessins animés et surtout aux figurines des Schtroumpfs. J'ai toujours la mienne du Schtroumpf grognon et du coup j'étais paré pour faire l'album des Schtroumpfs !

Cette BD, c'est une façon de revisiter un peu les Schtroumpfs. Qu'est ce qu'il y a des Schtroumpfs et qu'est-ce qu'il y a de vous finalement ?

D'abord, il y a tous les Schtroumpfs parce que j'ai voulu absolument faire une véritable histoire des Schtroumpfs. Je ne vais pas faire une parodie ni faire un album hommage à Peyo. On me prête les personnages et je joue avec, mais ça reste mon humour, ma façon de raconter les histoires et de mettre en scène. Mais dans mon style très cartoon, je voulais aussi garder le côté mignon des Schtroumpfs que j'avais en mémoire en étant enfant. Le plus gros du travail, c'était qu'on reconnaisse les Schtroumpfs de Peyo mais aussi mon style graphique.

Tébo dans son atelier caennais © Radio France - Philippe Thomas

Il faut respecter l'univers tout en mettant sa patte, trouver un équilibre. Justement vous avez eu la liberté d'inventer de de nouveaux Schtroumpfs ?

Oui, j'avais carte blanche, je n'avais pas de cahier de charges ou quoi que ce soit. Les éditeurs et ayants droit ont été vraiment sympa avec moi. J'ai pu inventer mon Schtroumpf que j'appelle le Schtroumpf inconnu qui est amnésique. Il a un gros nez, il est un peu différent des autres. J'ai pu aussi modifier les personnages connus comme le Schtroumpf costaud que j'ai fait ultra baraqué, j'ai changé la coiffure et les chaussures de la Schtroumpfette. Même le village, c'est des champignons, mais c'est mes champignons à moi. En ouvrant l'album. les gens vont trouver un album normal. Mais s'ils le mettent à côté d'un album de Peyo, ils vont voir les différences.

L'album sort ce vendredi. Etes-vous un peu stressé après des mois de travail ?

Un peu soulagé parce que quand j'ai commencé l'album, je pensais que ça allait être facile et tout faire les doigts dans le nez ! Pour l'écriture, ça a été simple parce que j'ai trouvé les idées assez rapidement, même si j'ai retravaillé plusieurs fois le scénario. Mais c'est surtout dans le dessin, j'ai tellement fantasmé l'album qu'à un moment donné, je n'arrivais pas à arriver au bout de mes fantasmes. J'ai dû corriger des centaines de fois mes dessins. Et quand on corrige tout le temps, c'est un peu compliqué dans la tête. C'est une fois que j'ai mis en couleurs l'album, que je me suis dit ça y est, j'ai les personnages en main. J'ai reçu l'album il n'y a pas si longtemps et je suis fier de moi. Depuis 25 ans, je sors un album par an et je suis toujours un peu déçu. Je me dis tout le temps je vais m'améliorer pour le prochain et là, c'est la première fois où je suis assez content. J'ai eu beaucoup de stress pendant le boulot mais là je suis un peu plus détendu et j'ai des bons retours de la profession et des journalistes. Je suis assez serein. C'est quand même neuf mois de boulot, sept jours sur sept avec entre dix et 14 h par jour de travail !

On peut s'attendre à un joli succès. Quel est le tirage pour ce genre d'albums ?

Le tirage est à 50000 exemplaires, c'est plutôt bien. Mais voilà, ce n'est pas un album classique des Schtroumpfs où les tirages sont à plus de 100 000 exemplaires. On va voir avec mon éditeur les retours ses libraires qui ont l'air contents. Moi, j'ai fait mon boulot. Les éditeurs ne m'ont jamais mis la pression pour dire il faut vendre tant d'albums. Je n'ai que des bons retours, donc on espère tous que ça va se vendre parce que c'est une nouvelle collection. Je suis premier donc si ça se plante, ce sera de ma faute et je n'ai pas envie d'être celui qui a planté la collection ! Et si ça cartonne et que je suis le seul à avoir fait un album, je vais devenir culte, donc je serai content !

Tébo sera en dédicace au salon du livre Epoque les 13 et 14 mai prochains à Caen. Vous pourrez le retrouver pour des séances de dédicaces sur le stand du magasin la Cour des Miracles, les samedi et dimanche après-midi.