Brignogan-Plage, France

Le Café du Port de Brignogan porte chance aux réalisateurs. Avant Les Bigorneaux d'Alice Vial, récompensé aux Césars 2018, Divines, d'Houda Benyamina avait remporté la Caméra d'or du Festival de Cannes en 2016. A quelques kilomètres, les locaux du Groupe Ouest accueillent scénaristes acteurs et réalisateurs en quête d'inspiration. Le bar étant ouvert toute l'année, il ouvre volontiers sa porte au monde du 7e art.

Ouvert toute l'année

"C'est la maison du bon dieu ici. Vous avez besoin de quelque chose, on est là !" Depuis une dizaine d'années, Annie la patronne, voit défiler du monde. "On fait tout, on peut être pharmacien, boulanger... Les artistes se sentent bien ici. Hier soir par exemple, vingt personnes du Groupe Ouest débarquent. On est ouvert, on est les seuls."

Certains scénaristes s'isolent, d'autres se posent face au bar pour s'imprégner de l'ambiance" - Benoit, régisseur

Benoit, le fils d'Annie, a beaucoup aidé sur les tournages. Mais la plupart du temps, ce sont les scénaristes en quête d'inspiration qui viennent passer du temps au bar. "A chaque session du Groupe Ouest, les scénaristes viennent écrire ici. Il y en a certains qui aiment s'isoler pour travailler au calme derrière la salle principale, ou sur la terrasse. D'autres aiment se mettre dans un coin face à un comptoir plein, pour profiter de l'ambiance et du bordel sonore."

Depuis 10 ans, les scénaristes et réalisateurs se succèdent au Café du Port

Alice Vial, la dernière réalisatrice à avoir filmé l'établissement, a promis de revenir boire un café, sur la terrasse ensoleillée du Café du Port, une fois le film sorti. Annie et son fils Benoit l'attendent les bras ouverts.