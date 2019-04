Le calendrier, les cloches, les œufs et le chocolat: comprendre Pâques et ses traditions

Pourquoi la date de Pâques n'est pas une date fixe?

La fête de Pâques commémore la résurrection de Jésus pour les chrétiens, résurrection qui fait suite à sa mort sur la croix. Chaque année, cette célébration est un dimanche situé entre le 22 mars et le 25 avril. La date est établit à partir de notre calendrier grégorien. Le lieu de référence pour calculer la date est Rome.

Le jour de Pâques tombe le premier dimanche qui suit la pleine lune après le jour du printemps. Cette année, ç'est le 21 avril. L'an prochain, ce sera le 12 avril.

à réécouter 15 000 tonnes de chocolat vendues pour Pâques

Pourquoi offre-t-on des œufs à Pâques?

Depuis l’antiquité, l’œuf symbolise la fécondité et le renouveau. Offrir des œufs décorés était tout à fait courant dans la tradition païenne. L'Eglise n'a fait que la reprendre pour fêter la résurrection de Jésus.

On mange aussi des œufs à Pâques pour marquer la fin du carême.

Depuis le XIXiéme siècle, on ne se contente plus d'offrir à cette période-là des œufs peints, les œufs sont en chocolat. Les œufs en chocolat ont donné naissance à des poules en chocolats et des lapins, le lapin étant aussi un symbole de fertilité.

Pourquoi cache-t-on du chocolat à Pâques ?

C’est une tradition qui vient d'Alsace et de pays germanique comme l’Allemagne, La Suisse ou l’Autriche, où le lièvre de Pâques déposerait les œufs dans le jardin.

En France, ce sont plutôt les cloches. Des cloches qui arrêtent de sonner du jeudi Saint (avant Pâques) au dimanche. Selon la légende, elles ne sonnent plus car elles partent à Rome pour y être bénies. Elles reviennent le jour de pâques et distribuent les chocolats en carillonnants. Un jour béni en tous cas, pour les enfants et pour les chocolatiers : plus de 15000 tonnes de chocolats sont vendues en France à cette occasion. Ça représente 4% de la quantité annuelle. Les français dépensent en moyenne 18 euros.