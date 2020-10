Le Calvados candidat pour accueillir une annexe de la BNF dédiée aux archives de presse

C'est un projet d'envergure auquel le Calvados candidate. La Bibliothèque nationale de France est à la recherche d'un lieu pouvant accueillir les archives de la presse française. Elle a donc lancé un appel à candidature dont la date limite de dépôt était fixée à vendredi. C'est donc au dernier moment que le département du Calvados, la communauté urbaine Caen-la-Mer mais aussi la ville de Bayeux et l'Université de Caen ont officiellement présenté leur candidature.

L'objectif est de construire d'ici 2027 un conservatoire national de la presse. Le site retenu se trouve à Colombelles "sur l'ancien plateau de la S.N.M" explique le maire de la commune Marc Pottier. "C'est un bâtiment gigantesque de 15.000 mètres carrés avec 500 kilomètres de linéaires d'archivages" pour conserver "la plus importante collection presse au monde". "Des trésors de notre démocratie de La Gazette de Théophraste Renaudot au "J'accuse..." d'Emile Zola" s'enthousiaste Marc Pottier,

Ce projet c'est l’achèvement du renouveau de notre ville

Pour l'édile c'est une opportunité à saisir : "Il y a plus d'un quart de siècle c'était à Colombelles la sidérurgie et les hauts-fourneaux qui illuminaient le ciel caennais et aujourd'hui nous pourrions avoir à proximité immédiate ce nouveau lieu de culture, de savoir, de la connaissance. C'est en quelque sorte l’achèvement du renouveau de notre ville". Mais rien est encore fait. La concurrence est rude et les candidatures nombreuses. Rien qu'en Normandie, six sites sont candidats. La BNF annoncera son choix en janvier prochain.

Ce projet calvadosien estimé à plus de 70 millions d’euros n’intéresse pas seulement la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Très en pointe sur les sujets liés à la presse et à la liberté d'expression, la Ville de Bayeux a choisi de faire course commune, tout comme l'Université de Caen pour qui se centre représente une mine d'or pour ses programmes de recherche.