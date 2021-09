Yonne : le campanile de la Tour du Méridien a été remplacé à Vermenton

En décembre dernier , le maire de Vermenton (Yonne), Jean Dominique Franck est informé qu'un morceau de ciment est tombé du campanile situé au dessus de la Tour du Méridien. "Cela aurait pu faire des blessés, voir plus. Donc on a réagit très vite. On avait prévu un plan de rénovation pour le mandat. Et peut être que s'il n'était pas tombé un morceau, on aurait simplement refait les escaliers ou refait des choses qui n'avaient rien à voir avec le campanile."

"Il y a 1000 ans, la Tour faisait partie de la première enceinte construite pour protéger les villageois" - Jean Claude Ferlet, président des Amis de Vermenton

Le projet de remplacement a donc été porté par la commune et l'association de sauvegarde du patrimoine "Les Amis de Vermenton". Jean-Claude Ferlet son président rappelle que la Tour tient une place particulière dans le cœur des habitants, notamment parce qu'il y a 1000 ans, elle faisait partie de la première enceinte construite pour protéger les villageois. "Cela leur a permis de se protéger des Anglais, des brigands, les écorcheurs qui venaient rançonner les gens de Vermenton et les piller."

Le campanile, tout en haut de la Tour du Méridien à Vermenton, a été remplacé. C'était devenu urgent selon le maire Jean Dominique Franck © Radio France - Damien Robine

"On a un autre projet, la rénovation du moulin des Iles": Jean Dominique Franck, le maire de Vermenton

Aujourd'hui la Tour du Méridien aurait besoin d'être restaurée en profondeur. Le maire Jean Dominique Franck en est conscient . Mais ce ne sera pas pour tout de suite . "Nous avons à Vermenton des élus qui sont très attachés au patrimoine, c'est mon cas également. Malheureusement nos finances ne sont pas extensibles. On a un autre gros projet, c'est les moulin des Iles qui est en très mauvais état lui aussi et dangereux. Concernant ce dossier, on a un programme très ambitieux et en tout cas très couteux." Un projet que municipalité espère bien pouvoir réaliser d'ici la fin du mandat.