Le camping d'Olivet ne désemplit pas avec les allées et venues des vacanciers

Sur la table du petit déjeuner, du fromage, du pain, des céréales et des yaourts. Coralie se prépare à prendre des forces avec ses enfants et son mari, car ils achèvent leur dernière étape de la Loire à Vélo. Le camping pour eux, c'est synonyme d'indépendance. "On plante la tente tous les jours, on porte ses bagages, on emporte le strict nécessaire, on fait sa popote tous les soirs, nous on aime ça mais ça ne convient pas à tout le monde", admet-elle. Mais le camping, c'est aussi un argument économique : "On n'aurait pas pu dormir à l'hôtel tous les soirs, avec les vélos, ça n'aurait pas été le même budget vacances !"

Le camping attire aussi beaucoup de touristes étrangers, notamment des Hollandais, comme Marko et son épouse : "Nous avons trois enfants et ils peuvent jouer dans le camping avec d'autres enfants, ce sont de vraies vacances !", explique-t-il . "On ne reste qu'une nuit ici car nous allons en Dordogne. Depuis chez nous, c'est à plus de 1000 kilomètres, et ce camping était sur notre route." Quelques emplacements plus loin, Wilfried se prépare à partir : c'est la troisième fois qu'il vient à Olivet et cette fois, il est resté quatre jours pour visiter la région. "Je fais du camping depuis que je suis enfant ! J'adore la France, j'ai déjà visité plusieurs régions, et ici ce camping est très sympa. Beaucoup de gens vont et viennent, la plupart ne restent qu'une nuit, c'est tout le temps plein !"

Le camping d'Olivet est complet tous les soirs d'été. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

"15% de notre clientèle sont des cyclistes de la Loire à vélo, et le reste, ce sont beaucoup de touristes qui descendent dans le Sud ou qui rentrent chez eux en Allemagne ou aux Pays Bas", développe Isabelle Bloume, la gérante du camping. "C'est beaucoup un camping de passage, avec des allers-retours, donc les gens ne restent qu'une nuit et repartent le lendemain." C'est sa première saison à la tête du camping d'Olivet, épaulée par son mari. "On est plein toute l'année, donc ça correspond à nos attentes mais c'est beaucoup de travail. Au moins on ne se tourne pas les pouces, on travaille !", raconte-t-elle*. "Comme c'est notre première année, on s'adapte aux demandes des clients : par exemple, j'ai des clients qui me demandaient des yaourts au petit déjeuner, avant je n'en faisais pas et maintenant j'en fais."*

Ce qui lui plaît le plus ? "Le contact avec les clients, ce qu'ils nous racontent de leurs périples, toutes les nationalités qu'on rencontre, et le turnover qui permet de rencontrer des gens différents !" Mais tenir un camping, c'est très fatiguant et chronophage : "Je suis levée à six heures, mon mari à cinq heures, et on ne termine pas avant 21 heures." Et elle s'attend à un mois d'août très chargé : "En août, on attend beaucoup de familles, plus qu'en juin et juillet, avec beaucoup d'enfants." D'ailleurs, le camping est déjà complet.