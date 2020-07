Le camping de Poinsouze, à Boussac : "un coin de paradis" en manque de touristes

Contrairement aux gîtes, les campings creusois peinent à se remplir. La fréquentation est basse, notamment à cause de l'absence des touristes étrangers, Anglais et Néerlandais en tête.

Attablés devant leur caravane, Viviane, Philippe et Philippe sont aux anges. "C'est vrai que l'ambiance est différente, il y a moins de monde, mais nous sommes tellement bien ici", assure Viviane. Les trois amis (deux Normands, un Parisien) reviennent chaque été au camping de Poinsouze, à Boussac, depuis trois ans. "Vous avez un beau département, apprécie le Philippe parisien. Parfois, je me perds dans les petites annonces immobilières, je regarde les maisons dans le coin." "Ici, c'est le paradis", renchérit le Philippe normand.

A défaut d'une installation définitive, les trois amis ne louperaient pour rien au monde leurs quatre semaines de détente dans la Creuse. Ils font toutefois partie des irréductibles, ceux qui ont parcouru des kilomètres pour leurs vacances, en dépit de la crise sanitaire. Ils ne sont pas si nombreux, dans ce cas.

"Nous avons une vingtaine de familles, en ce moment, confirme Hugues de Houdetot, le réceptionniste, mais surtout le fils des patrons, qui se prépare à reprendre l'affaire. L'an dernier, à la même époque, nous en avions une soixantaine. Notre saison a commencé en retard, nous n'avons ouvert qu'à la fin du mois de juin et non pas au mois de mai. Le mois de juillet débute toujours lentement, mais là c'est catastrophique."

L'affluence est basse, pour le mois de juillet, au camping de Boussac © Radio France - Lisa Melia

En cause, l'absence des touristes étrangers. Quelques néerlandais sont venus, moins nombreux que d'habitude. Surtout, il n'y a pas d'Anglais. Ils constituent une part non négligeable de la clientèle. "Nous travaillons avec deux clubs, qui organisent les séjours, explique Hugues de Houdetot. L'un d'eux a décidé d'annuler toutes les réservations, ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'envoyer leurs clients en France." Si les Britanniques veulent venir en Creuse, ils doivent donc se débrouiller par leurs propres moyens. Or, les ferries sont devenus hors de prix, environ 1 200 euros pour une famille et une voiture. "Si on ajoute la quatorzaine, c'est fichu", commente Hugues de Houdetot.

Le futur patron constate aussi avec amertume que beaucoup de Français ont tout de même fait le choix du littoral et de la plage pour leurs vacances, plutôt que celui des zones moins densément peuplées, comme la nôtre. L'argument d'un tourisme zen, vert et avec distanciation physique assurée n'a pas autant porté qu'il l'espérait.

Il garde tout de même le sourire : "d'abord, pour nos clients, ça ne sert à rien d'être morose. Ensuite, parce que la fréquentation du mois d'août s'annonce déjà meilleure. Enfin, nous nous attendons à beaucoup de réservations de dernière minute. Les gîtes sont pleins, les prochains touristes se tourneront sans doute en partie vers les campings."