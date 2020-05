le camping municipal de La Flèche rouvre partiellement

Le déconfinement ne prévoit pas pour le moment la réouverture des camping au public

En Sarthe, le camping municipal de la route d'or à La Flèche va rouvrir partiellement pour le week-end de l'ascension. Ce sera uniquement pour accueillir les camping-caristes et rendre accessible les mobil-home.

Le site de quatre hectares compte près de 200 emplacements avec 12 mobil-homes qui ont de une à trois chambres et qui peuvent accueillir jusqu'à six personnes.

Une location de mobil-home comme un gîte

"On rouvre le camping sous le modèle d'un gîte" souligne Stéphane Ménard, le directeur général adjoint des services à la mairie de la Flèche et à la communauté de commune. "Les utilisateurs seront en totale autonomie. Il y a des mesures d'accueil renforcées. Les logements sont nettoyés à fond et désinfectés entre chaque client. Et puis, à l'accueil, il n'y aura plus qu'une seule personne à la fois et les salariés seront protégés par des vitres". En revanche, les sanitaires et les aires de jeux restent fermés".

L'entrée du camping municipal de la route d'or à La Flèche - @mairielaflèche

Le site de quatre hectares accessible aux camping-car

"Nous avons fait le choix aussi d'ouvrir le site aux camping-caristes" rajoute Stéphane Ménard, le directeur général adjoint des services à la mairie de la Flèche et à la communauté de commune. "Ils pourront ainsi profiter des espaces verts et vidanger. C'est mieux que sur un parking goudronné".